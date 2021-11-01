Более половины медиков работают с усталостью, а треть готова уволиться

Почти треть (27,7%) врачей и 31,9% медсестер из «красных зон» так устали, что готовы уволиться. 37% респондентов сами получили проблемы со здоровьем из-за усталости и эмоционального истощения. Исследование проведено в приложении «Справочник врача», с отчетом ознакомился «Коммерсантъ».

Среди работающих штатно медиков готовы уволиться 25,2% врачей и 17,2% медсестер. 59,4% их опрошенных коллег «идут на работу с интересом, но в целом устали», а 23,1% «ходят на работу без интереса». Признались в усталости 58,1% медиков из ковидариев и 29,3% – в том, что идут на работу без интереса.

Медработники перестали получать поддержку как от населения и пациентов, так и от собственного начальства. 68,3% работников ковидариев часто слышат от руководства: «Не нравится – увольняйся». А люди перестали воспринимать их работу в «красных зонах» как героизм.

Медики признались, что их усталость влияет на отношение к пациентам. 22,9% работников ковидариев стали «более черствыми» к пациентам, 8,4% уже «не сопереживают» им.

Опрос проведен среди 2822 медработников, 90% которых врачи. 611 респондентов работали с больными коронавирусом на момент опроса.

Еще в сентябре глава лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев предупреждал о колоссальной усталости, психологическом и профессиональном выгорании среди медицинского персонала. Он отметил, что мало кто говорит о состоянии врачей и медсестер, которым уже нужна реабилитация.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.11.21

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