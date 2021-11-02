Более половины россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы

Более половины (68%) опрошенных россиян не согласились, что на празднование Победы в Великой Отечественной войне тратится слишком много денег. Подобное мнение высказал рэпер Алишер Моргенштерн в одном из интервью.

Среди старшего поколения 74-75% респондентов не поддержали мнение рэпера. При этом траты излишними считает каждый пятый (22%), а среди молодежи таких треть (31-37%), следует из данных опроса ВЦИОМ.

При этом имя Алишера Моргенштерна знакомо большинству россиян (79%), из которых 61% относятся к нему безразлично, а 30% – с антипатией.

Опрос проведен 30 октября методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», Моргенштерн заявил, что не понимает смысла ежегодного празднования Дня Победы и траты на это огромных денег. Высказывание вызвало волну возмущения в обществе, в Госдуме, а ветераны ВОВ готовят обращение в правоохранительные органы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.11.21

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