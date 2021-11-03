Кабмин засекретит закупки Росгвардии и ФСО с 2022 года

Закупки Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии будут засекречены с нового года. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им предприятия и учреждения будут обязаны при закупках товаров, работ или услуг применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Кроме того, в соответствии с документом, засекреченными останутся закупки Минобороны, Службы внешней разведки и ФСБ.

Впервые о планах Росгвардии и ФСО засекретить свои закупки стало известно два года назад. В ФСО объяснили эту инициативу ростом количества угроз «в отношении объектов государственной охраны», а в Росгвардии сослались на необходимость «унификации подхода».

Ранее ФСБ своим приказом утвердила перечень сведений, за сбор и намеренную передачу которых гражданина могут признать иноагентом. Данные касаются военной и военно-технической деятельности РФ и, как заявила спецслужба, «могут быть использоваться против безопасности» страны. Этим документом ФСБ фактически запретила распространение практически любой информации о программах «Роскосмоса».

Москва, Наталья Петрова

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