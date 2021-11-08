Пять регионов продлили режим нерабочих дней

Власти Курской, Челябинской, Новгородской, Смоленской и Томской областей продлили режим нерабочих дней после 7 ноября. Основанием стала сложная эпидемиологическая ситуация, сообщили в правительстве регионов.

Первыми о дополнительных выходных днях объявили Новгородская и Томская области. Новгородские власти разрешили жителям области отдыхать по 12 ноября с сохранением за работниками зарплаты. Нерабочие дни в Томской области продлены на неделю, до 15 ноября.

На Смоленщине жителям добавили три нерабочих дня: с 8 по 10 ноября включительно. Глава региона Алексей Островский объявил, что ситуацию удалось стабилизировать, но каждый день в области заболевают еще 600 человек.

Власти Курской и Челябинской областях продлили режим нерабочих дней до 12 ноября. При этом, курские школьники и студенты продолжат обучение в дистанционном формате. Исключение сделают для учеников 9-11 классов, которые вернуться в школы.

Напомним, федеральные власти ввели режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ради стабилизации эпидобстановки по Covid-19. Накануне, 7 ноября, впервые за пять дней число новых случаев коронавируса за сутки составило менее 40 тысяч.

Смоленск, Наталья Рязанова

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