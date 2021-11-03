Второй регион России продлил режим нерабочих дней

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней в регионе еще на неделю – до 15 ноября, сославшись на напряженную эпидобстановку по коронавирусу. Также он запретил посещение торговых центров, заведений общепита, учреждений культуры без QR-кодов, а также продлил школьные каникулы.

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», – подчеркнул глава региона, чьи слова приводятся на сайте областной администрации. Жвачков добавил, что на самоизоляции или удаленной работе «должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».

Таким образом, Томская область стала вторым регионом в России после Новгородской области, где было принято решение о продлении нерабочих дней.

Кроме того, Жвачкин объявил о запрете с 8 ноября на посещение ТРЦ, спортивных центров, общепита, парикмахерских, театров, кинотеатров и других учреждений культуры, без документов о состоянии здоровья – справки о вакцинации, справки о перенесенной не более полугода назад коронавирусной инфекции, QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до посещения.

Ранее власти Новгородской области объявили, что режим нерабочих дней будет продлен на неделю – до понедельника 15 ноября. Губернаторы еще трех регионов – Ульяновской и Амурской областей, республики Коми – допустили продление нерабочих дней.

Из-за заметного подъема заболеваемости Covid-19 президент РФ Владимир Путин объявил на всей территории страны период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением зарплаты. Власти регионов вправе вводить нерабочие дни раньше и продлевать их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

Томск, Наталья Петрова

Томск. Другие новости 03.11.21

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