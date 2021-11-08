Почти 85% россиян поучаствовали в переписи населения

Более 120 млн человек стали участниками Всероссийской переписи населения. То есть рассказали о себе государству почти 85% населения России.

«Более 120 млн человек уже ответили на вопросы переписи. Это почти 85% населения России. Из них более 23 млн – на портале госуслуг», – сообщается на странице правительства РФ в Instagram.

В официальном аккаунте ВПН во «ВКонтакте» напомнили, что началась последняя неделя переписи. По 14 ноября включительно можно ответить на вопросы анкеты в пунктах переписи, дождавшись переписчика на дому или в электронном виде – на портале госуслуг.

Предполагалось, что анкеты в цифровом формате будут доступны до 8 ноября, но позже сроки электронной переписи продлили до 14 ноября. Все благодаря востребованности услуги в электронной форме, пояснили в Росстате.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.11.21

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