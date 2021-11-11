Более 80% россиян готовы мириться с шаткой моралью компаний за большую зарплату

Только 12% опрошенных россиян не готовы работать на компанию с чуждыми ценностями, а 18% откажутся от любой зарплаты ради сохранения своих моральных принципов. Подавляющее большинство респондентов согласились поступиться принципами ради большого заработка.

Около половины (43%) опрошенных готовы мириться с миссией компании, расходящейся с их принципами, ради высокой зарплаты, 27% – ради хороших условий труда. 37% согласны на подобную работу, если миссия фирмы не нарушает их моральных ценностей, 23% – если не будет другой работы. 12% заверили, что откажутся работать в подобной компании при любых условиях.

Каждый пятый (21%) опрошенный готов закрыть глаза на противоречивые ценности фирмы при зарплате более 200 тыс. рублей. 16% респондентов для этого будет достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, 15% – 150-200 тысяч, 14% – 75-100 тысяч. При этом 5% опрошенных готовы мириться с противоречивыми ценностями фирмы при зарплате до 50 тыс. рублей.

Сервис «Рабoта.ру» опросил более пяти 5 тысяч пользователей из всех регионов России. С результатами опроса ознакомилось РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», ради высокой зарплаты россияне готовы даже сменить место жительства. 82% россиян согласились бы уехать в другой город, если бы им предложили зарплату в 120-130 тыс. рублей в месяц. По мнению 61% респондентов, самую высокую зарплату можно получать в Москве.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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