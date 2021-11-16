В сертификаты о вакцинации могут добавить фотографии владельцев

Сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции могут дополнить фотографиями. Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе в Минцифры с представителями Минздрава. Новшество позволит избежать очередей в общественных местах при массовой проверке QR-кодов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

В настоящее время прививочные сертификаты не подтверждают личность владельцев, и при их предъявлении необходимо предъявлять паспорт. С появлением фотографии эта необходимость отпадет, отметил собеседник издания. Также это будет способствовать сокращению времени проверки.

Впрочем, вопрос об источнике фото еще прорабатывается. Как отметил чиновник, это может быть изображение, загруженное самим пользователем на «Госуслуги», или фото из Единой биометрической системы, используемые банками для удаленной идентификации клиентов.

Добавим, что профильные ведомства рассматривают и другие меры по борьбе с очередями при проверке сертификатов в общественных местах. К примеру, проверка их наличия на стадии покупки билетов на международный и междугородный транспорт, рассказал источник газеты.

Эксперты соглашаются, что подобные меры действительно могут сделать проход по QR-кодам удобнее. Более того, полагают они, это может оживить интерес к Единой биометрической системе. В то же время эксперты предупреждают, фотографии вряд ли защитят от подделок QR-кодов.

Как сообщал «Новый День», в минувшую пятницу правительство России внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении массовых мероприятий, магазинов, общепита, учреждений культуры, а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте.

В ряде регионов в минувшие выходные прошли акции протеста против QR-кодов.

Накануне Совет Госдумы принял решение направить эти законопроекты в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обсуждение продлится до 14 декабря включительно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.11.21

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