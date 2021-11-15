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Понедельник, 15 ноября 2021, 18:34 мск

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Обсуждение планов о введении обязательных QR-кодов в России продлится до 14 декабря

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Совет Госдумы принял решение направить правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов для россиян в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации. Как сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, обсуждение продлится до 14 декабря включительно.

В минувшую пятницу правительство в экстренном порядке внесло два законопроекта. Первым предлагается внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй – регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

«У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», – заверил Володин.

Ранее представители трех фракций в Госдуме – «Справедливой России – За правду», КПРФ и ЛДПР заявили, что не поддержат эти законопроекты. Депутаты обратили внимание, что документы противоречат Конституции РФ и нарушают гарантированные права граждан.

Москва, Светлана Антонова

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