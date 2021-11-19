Почти 70% россиян негативно оценивают свое финансовое положение

Более двух третей россиян (69%) испытывают финансовые трудности. Это показал опрос Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. Чаще всего недовольны своим материальным положением люди в возрасте 51-65 лет и жители сел.

Согласно результатам исследования, 29% респондентов семейный месячный доход позволяет удовлетворить основные потребности «с некоторым трудом», 21% – «с трудом», а 19% – «с большим трудом», приводит данные опроса РБК.

При этом только менее трети участников опроса (29%) сообщили, что доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности. Из них 14% «скорее легко» покрывают свои потребности», 12% – «легко», а 3% – «очень легко».

За последний год ситуация ухудшилась – в 2020 году о нехватке денег говорили 66% опрошенных.

В то же время по сравнению с прошлым годом жители России стали более оптимистично смотреть на перспективы своего финансового положения. Если в 2020-м ухудшения материального положения ждали 40%, а улучшения – 10%, то теперь эти показатели составили 21 и 24% соответственно. 44% считают, что их материальная обеспеченность не изменится.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов связал оптимизм по поводу улучшения материальных условий с адаптацией к условиям пандемии, а также с дефицитом кадров и оттоком трудовых мигрантов, в связи с чем появились возможности для трудоустройства.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что только 15% опрошенных россиян оценивают материальное положение своей семьи как хорошее. Четверть респондентов (25%) считают семейный достаток плохим, а 59% расценивают материальное положение как среднее.

Довольных экономической ситуацией в стране еще меньше. Только 10% граждан считают ее хорошей. Еще 39% оценили экономическое положение в России как плохое, а 48% сочли его как среднее.

Москва, Наталья Петрова

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