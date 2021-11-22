Минтруд не заявлял о численности умерших в пандемию ветеранов

В Министерстве труда РФ заявили, что не оценивали динамику численности ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее «Ведомости» сообщили, что в период пандемии в России скончались свыше 300 тысяч участников и ветеранов ВОВ.

«Участников и ветеранов Великой Отечественной войны в России осталось 896 806 человек, сообщили «Ведомостям» в Минтруде со ссылкой на данные от 1 октября 2021 г. В апреле 2020 г. их проживало 1,21 млн человек. Потери составили за полтора года 312 689 человек, или 26%», – пишет газета.

В свою очередь в Министерстве труда подчеркнули, что не делали заявлений по поводу количества умерших ветеранов.

«Минтруд не сообщал Ведомостям «о потере четверти ветеранов ВОВ в пандемию». Этот вывод журналисты сделали самостоятельно и приписывать его нам некорректно. Минтруд не выходил ни с каким инициативным заявлением и в принципе не оценивал динамику численности», – говорится в письме, поступившем в редакцию «Нового Дня» от пресс-службы министерства.

Москва, Зоя Осколкова

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