В период пандемии в России умерли четверть ветеранов ВОВ

В России за пандемию скончались свыше 300 тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства труда РФ.

С апреля прошлого года по октябрь 2021 года в России умерли 312 689 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас в стране их численность составляет 896 806 человек. Из них 458,9 тыс. – труженики тыла, 255 тыс. – вдовы инвалидов и участников войны, 76 тыс. – бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 74,1 тыс. – пережившие блокаду Ленинграда, 1,1 тыс. – жители осажденного Севастополя и 54 человека – совершеннолетние узники фашизма.

При этом в начале 2019 года ветеранов в России было 1,28 миллиона человек, в начале 2020 года – 1,21 миллиона. Таким образом, сокращение числа таких граждан ускорилось примерно в 1,5 раза.

По данным Минтруда, число непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также работавших на объектах противовоздушной обороны сократилось до 31,4 тыс. человек. В апреле 2020 года их было 55,5 тыс. человек, за пандемию умерли 24,1 тыс., или 43%.

Основная причина стремительного роста смертности ветеранов связана с распространением коронавируса. Болезнь у пожилых развивается быстро, состояние резко ухудшается в течение трех дней. Вакцинацию же прошла только треть пенсионеров, сообщал ранее оперативный штаб.

Москва, Зоя Осколкова

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