В Госдуме призвали правительство ограничить стоимость ПЦР-теста

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов написал письмо вице-премьеру России Татьяне Голиковой, в котором попросил ограничить стоимость ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Парламентарий предложил установить максимальную стоимость не более 1 тыс. рублей, сославшись на то, что многие граждане вынуждены проводить исследования за свой счет.

«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более одной тысячи рублей», – цитирует обращение Леонова к Голиковой РИА «Новости».

Зампред думского комитета при этом напомнил, что отрицательный ПЦР-тест необходим при выезде за рубеж или при возвращении в Россию. Нередко работодатели требуют его прохождение за счет работника при приеме на работу и после выхода из отпуска. Кроме того, без ПЦР-теста запрещено посещение различных учреждений и массовых мероприятий во многих российских регионах.

Леонов также отметил, что в случае появления симптомов коронавируса граждане самостоятельно сдают ПЦР-тесты в коммерческих лабораториях, поскольку в ряде регионов приходится долго ждать результатов исследований при обращении за медпомощью.

В настоящее время стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, указал депутат, отметив, что себестоимость этого исследования не превышает 500 рублей.

Добавим, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о принятом решении ограничить срок действия ПЦР-теста 48 часами, не 72, как было до сих пор. Это связано с особенностями нового штамма коронавируса «омикрон», объяснила она. По последним данным, этот вариант, изначально выявленный в ноябре в ЮАР и Ботсване, к настоящему времени обнаружен в не менее 20 странах по всему миру, в том числе во многих странах Европы, Японии, Канаде и Бразилии.

Москва, Наталья Петрова

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