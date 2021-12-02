Хранилищах Крыма накопили воды втрое больше 2020 года

Запас в водохранилищах Крыма к началу зимы почти достиг 106 млн кубометров. На 1 декабря 2020 года воды было втрое меньше – 36,672 млн кубометров, следует из данных гидрометцентра республики.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 млн кубометров, что на 6,09 млн меньше, чем месяц назад», – говорится в сообщении гидрологов.

Осень была не очень дождливая, но в ноябре в горах выпало много дождей и снега. В Белогорское водохранилище естественный сток вод принес 0,725 млн кубометров, в Симферопольское – 0,777 млн, Счастливое – 0,518 млн, Чернореченское – 0,932 млн, Партизанское – 0,463 млн.

Напомним, в конце октября крымские метеорологи предупредили об обмелении водохранилищ. Естественный приток воды в хранилища за 25 дней октября составил: Белогорское – 0,703 млн кубометров, Симферопольское – 0,753, Счастливое – 0,351, Чернореченское – 0,527.

Севастополь, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»