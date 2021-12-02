Омичка подала в суд за отказ впустить ее в ТЦ без QR-кода

Жительница Омска через суд потребовала денежную компенсацию от торгового центра, куда ее не впустили из-за отказа показать QR-код. Женщина настаивает, что действия охраны ТЦ причинили ей моральный вред.

Омичка в ноябре дважды не смогла пройти в здание торгового центра «Октябрьский», потому что отказалась подтверждать, есть ли у нее QR-код. Женщина подала иск, чтобы признать действия директора ТЦ незаконными.

«В Кировский районный суд города Омска поступило исковое заявление о признании действий незаконными, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей», – пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, с 4 ноября в Омске ввели пропускную систему по QR-кодам в торговые центры. Аналогичные меры приняты в большинстве регионов России. Так, в Калининградской области студентов не заселяют в общежитие без подтверждения прививки от коронавируса. А в Приморье QR-код нужен и для посещения торговых точек с непродовольственными товарами, только если это не лекарства и не предметы первой необходимости.

Омск, Наталья Рязанова

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