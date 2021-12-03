Россияне признались, сколько тратят на подарки к Новому году

Более трети (39%) опрошенных россиян тратят на подарки к Новому году до пяти тысяч рублей. И только 1% респондентов заложил в подарочный бюджет более 50 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работы» и сервиса временных работников GigAnt.

Траты на подарки у каждого четвертого (27%) составляют до 10 тыс. рублей. При этом 30-50% респондентов из большинства крупных городов не выделяют на подарки более пяти тысяч рублей.

Самыми щедрыми на презенты оказались москвичи: 29% респондентов покупают подарки на 15 тыс. рублей и больше. 19% опрошенных жителей Ростова-на-Дону тратят 10-15 тыс. Менее всего готовы тратиться на подарки жители Красноярска: 52% опрошенных не тратят более пяти тысяч. В тройке экономных дарителей жители Челябинска и Самары, где аналогичную сумму отложили на сюрпризы 45% и 43% респондентов соответственно.

Напомним, средний россиянин планирует потратить на празднование Нового года и каникулы 18,5 тыс. рублей без учета подарков. Больше всего собираются потратить москвичи (23,2 тыс.) и питерцы (20,4 тыс.).

Москва, Наталья Рязанова

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