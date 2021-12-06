Более трети врачей выступили против ограничений с QR-кодами, а 17% предложили их ужесточить

Более трети (36,5%) опрошенных врачей высказались против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых россиян. Еще 17% респондентов готовы поддержать инициативу при ужесточении антиковидных мер для граждан без прививки, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса в мобильном приложении «Справочник врача».

Каждого четвертого опрошенного (24,6%) законопроект устраивает в нынешнем виде. А 21,9% согласились с инициативой при условии смягчения ограничений. Примечательно, что мнение опрошенных медиков по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса разделилось почти поровну: 49,7% – за, 50,3% – против.

Большинство (61,1% при множественном выборе ответов) считает, что прививочной кампании мешали несогласованные заявления властей. На втором месте (59,7%) в рейтинге недочетов: неспособность СМИ объяснить пользу прививки. На третьем (59,3%) – бездоказательные объяснения, почему бывают тяжелые формы Covid-19 и почему болеют привитые.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов назвал «электронным концлагерем» будущее страны после введения обязательных QR-кодов. Он напомнил, что подобная инициатива приведет к поражению в правах порядка 80 млн человек.

Москва, Наталья Рязанова

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