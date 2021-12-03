«Это вторжение в личное пространство»: QR-коды вызывали массовое раздражение россиян

В России используется коммерчески ориентированная позиция в борьбе с пандемией коронавируса, которая является крайне неэффективной, что наглядно иллюстрирует широкий негативный общественный резонанс по поводу введения обязательных QR-кодов. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его мнению, планы властей по введению новой системы ограничений нарушают права россиян и превращают страну в концлагерь.

«По сути дела, с одной стороны, это электронный концлагерь. С другой – поражение в правах, по меньшей мере, 80 млн человек», – констатировал политик.

Парламентарий отметил, что на фоне негативной реакции общества по поводу введения обязательных QR-кодов, фракция КПРФ пытается «затормозить» принятие соответствующих законопроектов. «Пока мы пытаемся торпедировать в ходе обсуждения в первом и втором чтении, до стадии принятия. Потому что, когда будет принят сам закон, уже будет гораздо сложнее с ним бороться. По крайней мере, то, что сейчас идут общественные акции, – они призваны показать депутатскому большинству неприемлемость этого закона. Также уже было с календарем прививок – во втором чтении приняли, а потом дальше подвесили этот закон», – пояснил Обухов.

По его оценке, последствия принятия законов о QR-кодах будут «даже хуже, чем в отношении пенсионной реформы, потому что это вторжение в личное пространство граждан». «Люди могут простить партии власти фальсификацию выборов, какие-то еще законы, а это касается личного бытового пространства каждого человека. Это, скажем так, всегда в России было неприемлемо при любой власти. И вызывало сопротивление. Сопротивление может быть в разных формах – тихое, саботаж, использование всяких обходных маневров, а может быть и прямой протест», – подчеркнул депутат.

При этом Обухов выразил надежду, что «политадминистраторы в Кремле тоже отдают себе отчет». «Мы видим, как уже прошел замер в аккаунте спикера [Госдумы Вячеслава] Володина, как там полмиллиона граждан – 1 к 9 соотношение «за» и «против». То есть мы увидели реальную реакцию глубинного общества не только по социологии, но и по активности. Мы видим, как забиты аккаунты всех депутатов возмущениями по этому поводу. Мы видим, как параллельно происходит самоорганизация общества, например, того же Татарстана, где ввели QR-коды в общественном транспорте. А если сейчас кругом начнут ограничивать личное пространство гражданина, что он не сможет ни купить, ни к банкомату сходить – ничего», – констатировал он.

Парламентарий также обратил внимание, что все понимают – «QR-кодизация – это принуждение к насильственной вакцинации». При этом Обухов привел данные авторитетного медицинского журнала «Ланцет» о том, что «всеобщая вакцинация не приводит к снижению болезни», и эту публикацию процитировали даже российские государственные СМИ.

«Вообще-то об этом говорят и наши эпидемиологи, которых не признает власть, и советская эпидемиологическая школа, – что крайне запрещено в период разгара пандемии проводить тотальную вакцинацию. Это только приводит к усилению распространения. И, собственно говоря, последняя публикация «Ланцета», ведущего авторитетного медицинского журнала мирового утверждает, что опыт тех стран, где 90-80% вакцинации, – только усиливается сама пандемия. Почему-то не рассматривают опыт азиатских стран, где пытаются бороться не методом тотальной вакцинации, хотя понятно, что это один из инструментов, но пытаются выявлять, скажем так, диагностику – самые вредоносные штаммы не допускать их мутации. А так все остальное организм переборет и общество», – отметил Обухов.

«В любом случае, те цифры, те аргументы, которые высказываются в пользу QR-кодизации, не работают – миллионная избыточная смертность из-за ковида – 207 тысяч, если заболеваемость только за год увеличилась на 100 тысяч. То же самое от онкологии. То есть, получается, что якобы организуя рассказ про «красные зоны», необходимость вакцинации, необходимость, скажем так, лечения этой болезни, там только занята власть одним – БигФармой и впихиванием этих вакцин. То есть, эксперименты на людях. Заброшены все остальные сферы – онкология, те же сердечно-сосудистые заболевания, система кровообращения, – все эти инсульты, все это выросло в том числе из-за мер, принятых по ограничению», – подчеркнул он.

Кроме того, Обухов в качестве аргумента привел результаты еще одного зарубежного исследования о негативном влиянии масочного режима на развитие детей. «Мы получаем за два года полнейшую дебилизацию подрастающего поколения, которое скажется на всех нас. Потому что, как выяснилось, само ношение масок детьми – их когнитивные способности резко пошли вниз, потому что они реагируют на внешние эмоциональные связи в отличие от взрослых – им важна мимика, жесты, глаза и так далее. А всего этого они лишены в восприятии при ношении масок. Вообще страшные вещи творятся», – констатировал он.

Как считает депутат, нынешняя коммерчески ориентированная позиция власти неэффективна в борьбе с пандемией коронавируса, а решает только вопросы тотального контроля. «Почему все бросили на вакцинацию, а не на лечение? Почему на Западе уже предлагают линейку продуктов по лечению коронавируса, а наша БигФарма в этом отношении отстает? При этом в бюджете затраты на фармакологию резко сокращены… да кстати, и на медицину сокращены. Так что куда ни кинь – всюду клин, а они не вопросы здравоохранения решают, а тотального контроля над обществом», – заявил Обухов.

«Будьте честными с людьми, убеждайте, показывайте эффективность, доказывайте, ведите нормальную пропаганду, вступайте в диалог с обществом, а не вот этим принуждением доказывайте полезность. Ну и по крайней мере, должна быть какая-то научная дискуссия по этому поводу. А получается, что возобладала только одна коммерчески ориентированная точка зрения во власти и она навязывается обществу», – заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом. Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря. Категорически против таких нововведений выступили две фракции – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду».

Стоит отметить, что на сайте РИА «Новый День» продолжается опрос на тему введения в России QR-кодов. Согласно предварительным итогам голосования, в котором приняли участие почти 1,5 млн респондентов, более 90% выступает против новой системы. Высказать свое мнение можно здесь >>>

Москва, Мария Соколова

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