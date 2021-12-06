российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 декабря 2021, 13:36 мск

Новости Общество

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Порядка 17% россиян выступили за уменьшение новогодних каникул

Половина опрошенных россиян довольна долгими выходными после Нового года. Но почти пятая часть респондентов хотела бы укоротить новогодние каникулы, следует из данных опроса Superjob, опубликованного на сайте сервиса.

49% опрошенных рады продолжительным выходным, для 25% продолжительность каникул не важна, при этом, многие из них планируют в это время работать. А 17% готовы сократить число выходных в январе.

«Зачем так много выходных, если без QR-кода не сходишь даже на елку с детьми?», «Денег нет, чтобы 10 дней отдыхать», «Поощряют алкоголизм», так они аргументируют свою позицию», – говорится в отчете Superjob.

Женщины чаще мужчин одобряют 10-дневные выходные (54% против 45% у мужчин), среди россиян старше 45 лет порядка 23% убеждены, что новогодние каникулы пора сократить.

Опрос проводился с 26 ноября по 3 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет из 316 населенных пунктов во всех округах России.

Напомним, средний россиянин планирует потратить на Новый год и каникулы 18,5 тыс. рублей без учета подарков. Однако планируют и подсчитывают предстоящие расходы только 35% из пяти тысяч опрошенных, а 45% не ведут подобных расчетов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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