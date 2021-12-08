Власти выделили 917 млн рублей на строительство детсадов с яслями

Правительство РФ направит в ряд регионов 917,2 млн рублей на строительство детских садов с ясельными группами. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе правительства.

Дополнительное финансирование еще в 2021 году получат Тюменская, Челябинская и Оренбургская области, Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня. Планируется, что в этих регионах появятся еще 1250 детсадовских мест для малышей от полутора до трех лет.

Доступность яслей должна стимулировать россиян заводить детей, а молодым родителям поможет раньше возвращаться на работу из декретного отпуска. В текущем году власти уже потратили на детские ясли более 33 млрд рублей, в 2022 году в бюджете предусмотрено более 1,3 млрд рублей. А плановых бюджет на 2023 год предусматривает выделение уже трех миллиардов рублей.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова обещала 77 тыс. мест в детских яслях в ближайшие три года. Правительство намерено на 100% удовлетворить потребность россиян в детских садах.

Москва, Наталья Рязанова

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