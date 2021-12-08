Эксперт: пассивные банковские карты грозят комиссиями и утечкой данных

Банки могут начислять комиссии на карты, которыми россияне не пользуются, предупредила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

Ряд банков отменяет комиссии при условии минимального числа операций. Когда гражданин переходит на зарплатный проект другого банка, то перестает пользоваться прежней картой. И банк может начислить комиссию за обслуживание, ведь условие ее отмены больше не выполняется.

Банки хранят персональные данные клиентов, пока договор не расторгнут. Они могут использовать их для рекламы своих продуктов, тогда россиянам грозят ненужные сообщения и звонки. А иногда случаются утечки данных, и тогда информация может оказаться в руках мошенников, пояснила эксперт РИА «Новости».

По данным Банка России, на конец третьего квартала на руках у граждан было 319,8 млн карт, а операции совершались только до 224,3 млн из них.

Ранее Гринпис напомнил, что в постоянном обороте у россиян находятся миллиарды пластиковых карт банков и различных магазинов. Большая часть произведена из поливинилхлорида, который сложно переработать. В России их принимают на переработку лишь 7% заготовителей.

Москва, Наталья Рязанова

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