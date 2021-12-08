Правительство РФ выделило еще 14 млрд рублей родителям-одиночкам

Дополнительные 14 млрд рублей поступят из федерального бюджета на выплаты неполным семьям. Ранее правительство уже выделило 36 млрд для одиноких мам и пап с низкими доходами.

«Выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 млн детей. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 млрд рублей», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Новая мера поддержки родителей-одиночек запущена в текущем году по поручению президента России Владимира Путина. Ежемесячно неполные семьи получают около 5,5 тыс. рублей на каждого ребенка от 8 до 17 лет.

Напомним, в ближайшие три года на пособия россиянам, которые в одиночку воспитывают детей, в бюджет заложены 258 млрд рублей. Выплата впервые перечислена 1 июля текущего года россиянам, которые в одиночку воспитывают ребенка-школьника.

Москва, Наталья Рязанова

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