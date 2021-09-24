Власти выделят 258 млрд рублей на пособия одиноким родителям

Пособия россиянам, которые в одиночку воспитывают детей, обойдутся бюджету России в 258 млрд рублей. Такую сумму выделят в следующие три года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет включительно в 2022-2024 году будет направлено почти 258 млрд рублей», – сказала Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

Деньги пойдут на поддержку россиян, воспитывающих более 1,1 млн детей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил ввести новую выплату с 1 июля текущего года. Она адресована семьям, в которых ребенка-школьника воспитывает одна мама или один папа, и составляет 5650 рублей.

Только в управления Пенсионного фонда по Свердловской области в сутки поступает около 1000 заявлений на выплату для одиноких родителей и для беременных женщин в сложной жизненной ситуации.

Москва, Сентябрь, Наталья Рязанова

Москва, Сентябрь. Другие новости 24.09.21

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