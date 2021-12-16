ИИ будет следить за работой коммунальщиков в регионах

«Ростелеком» внедряет в Казани систему искусственного интеллекта для отслеживания ситуации с благоустройством города. ИИ будет находить нарушения в сфере ЖКХ, например, недостатки освещения или снежные завалы. Мэрия Москвы объявила конкурс на создание подобной системы в столице.

Новый комплекс в Казани будет подключен к уличным камерам, а также видеонаблюдению на общественном и специальном транспорте. Система сможет фиксировать открытые канализационные люки, не горящие фонари и занесенные снегом тротуары, пишут «Известия».

Департамент Москвы по конкурентной политике предложил контракт на 80 млн рублей тому, кто наладит подобную систему в столице. Искусственный интеллект без участия человека должен будет находить 12 типов нарушений в работе коммунальных служб. Исполнитель должен научить систему распознавать незаконных граффити, переполненные мусорные баки, не прополотые или засохшие клумбы у жилых домов, говорится в конкурсной документации.

Нередко промахи коммунальщиков становятся причиной не просто неудобства для граждан, но и грозят ущербом здоровью. Так, в сентябре житель Новосибирской области погиб в яме, вырытой коммунальщиками на месте тропинки. Рабочие не огородили огромную яму должным образом, и в темноте мужчина не заметил, что тропинка стала непроходимой.

Москва, Наталья Рязанова

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