Почти треть россиян совсем отказалась от алкоголя

Почти треть (31%) опрошенных россиян заявили, что не пьют спиртные напитки даже иногда. Чаще всего такие ответы давали молодежь 25-34 лет и пенсионеры (по 34%), следует из данных ВЦИОМ.

Порядка 69% респондентов выпивают хотя бы время от времени. В этой группе больше всего россиян в возрасте 35-59 лет.

При этом, даже часть совершенно не пьющих респондентов слышали о проблеме с нелегальным алкоголем. Только 12% ответили, что слышат об этом впервые. Самым подделываемым напитков опрошенные признали водку (79%), далее с большим отрывом идут коньяк (36%) и виски (18%). Только 10% предположили, что могут встретить на прилавках поддельное пиво, а 16% – вино и шампанское.

Водка возглавила рейтинг и самых популярных у опрошенных россиян напитков. Ее назвали 59% респондентов, пиво – 48%, вино и шампанское – 21%. В перечень вошел даже самогон, причем он обогнал по популярности коньяк – 19% против 15%.

Всероссийский опрос по заказу Международной ассоциации «Антиконтрафакт» проводился 11 декабря методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Напомним, один из самых громких случаев с суррогатным алкоголем случился в Оренбуржье. Там метанолом отравились 64 человека, 35 из них умерли.

Москва, Наталья Рязанова

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