Менее 10% россиян допускают совмещение семьи и карьеры для женщин

Порядка 86,2% опрошенных россиян назвали заботу и семье и детях главной задачей женщины. Менее 10% допускают, что можно делать карьеру после свадьбы или рождения детей, следует из данных «Сберстрахование жизни».

Только 7,5% опрошенных согласны, что можно добиваться профессионального роста, будучи матерью. Еще меньше – 6,3% оказались сторонниками строительства карьеры после свадьбы. При этом, подходящий возраст для брака меняется от региона к региону. Так, самарцы уверены, что в ЗАГС пора идти в 21 год, жители Москвы и Красноярска – 25-26 лет.

Более половины (68%) респондентов считают патриархат традиционным укладом в семье, 23% считают главной в семье женщину, и только 8,5% выступили за равноправие.

«Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14%). За равноправие чаще всего голосовали в Новосибирске (17%), а реже всего – в Хабаровске (3%)», – цитирует ТАСС отчет об исследовании.

Опрос проводился в конце ноября 2021 года среди 11000 респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тыс. человек.

Напомним, 17% россиянок скрывают зарплату от мужа. Чаще всего они объясняют это личными расходами, о которых необязательно знать всем членам семьи, и раздельными бюджетами.

Москва, Наталья Рязанова

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