Россияне стали наряжать меньше живых елей к Новому году

Россияне каждый год покупают на 20% меньше живых деревьев к Новому году по сравнению с предыдущим. В нынешнем году Рослесинфорг ожидает падение спроса почти на 40%, говорится в сообщении организации.

«В 2019 году заготовлено свыше 78 тыс. новогодних деревьев, а в 2020 году показатель упал до 62 тыс. В ближайшую новогоднюю кампанию объем заготовки по прогнозам едва ли достигнет 50 тыс. сосен, елей и пихт», – пояснил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Он объяснил снижение спроса на живые праздничные деревья сложностями с их утилизацией после Нового года и нежеланием многих граждан тратить время на украшение елки. Также россияне стали покупать больше малогабаритного жилья в крупных городах, где не хватает места для живых елей.

К тому же, британские ученые нашли на живых елях аллергены и плесень, которые вызвать проблемы со здоровьем. Так, на коре и еловых иголках нашлось 53 вида опасной плесени, реакцией на которую может стать сильная головная боль, кашель, насморк и проблемы с ушами.

Москва, Наталья Рязанова

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