РАНХиГС: антипрививочные фейки живучее остальных

Фейковые новости о вакцинации от коронавируса оказались самыми живучими в России, сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никита Петров. Большинство россиян не усомнились в подлинности такой информации.

Для всех сюжетов ложных новостей есть взлеты и падения популярности. Только фейки о прививках остаются на вершине популярности. Одна из причин – давно существующее движение противников вакцинации.

Исследователи изучили самые популярные новости в соцсетях и поисковые запросы в «Яндексе».

«Среди 6 млн репостов самыми популярными являются антивакционные слухи. Вторым по популярности – псевдомедицинские советы. Чаще проверяются фейки, которые ведут к риску для здоровья, а в «общей конспирологии» люди не сомневаются», – цитирует Петрова ТАСС.

Для всех, кто проверяет новости из соцсетей, специалисты страницу с информацией, разоблачающей фейки о Covid-19 и пандемии. При наборе поискового запроса на тему фейка пользователя автоматически перекинет на этот сайт. Петров надеется, что это удержит россиян от покупки поддельного QR-кода и других подобных действий.

«Заставит человека детально посмотреть, что представляет собой тот или иной фейк. И может быть после этого станет чуть попроще, напряжение снизится», – добавил эксперт.

Напомним, глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов сравнил вред от недостоверной информации о вакцинации с ущербом, нанесенным самим коронавирусом. Он назвал обилие фейковых сообщений о Covid-19 и вакцинации цифровой пандемией.

Москва, Наталья Рязанова

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