Каждый пятый россиянин решил не тратиться на Новый год, а 6% готовы влезть в долги

Порядка 19% опрошенных россиян не планируют тратиться на новогодние праздники. Еще 6% готовы влезть в долги ради ярких впечатлений, узнали аналитики «Почта банка».

Около 70% опрошенных планируют отпраздновать в рамках обычной зарплаты, а 26% отложили деньги на Новый год заранее и будут тратить их.

Более половины (58%) респондентов главными тратами назвали подарки. Каждый пятый планирует потратиться на праздничный стол, 15% отложили деньги на поездки во время каникул. 7% опрошенных приготовили заначку на развлечения во время длинных выходных.

При этом потратить более 50 тыс. рублей намерены 13% опрошенных россиян. Еще 35% планируют уложиться в 20-50 тыс. рублей, 29% – в 10-20 тыс., 23% – в 5-10 тыс., приводят данные опроса «Известия».

Опрос проведен среди примерно двух тысяч подписчиков в соцсетях и посетителей сайта банка в возрасте 17-55 лет из разных регионов России.

Напомним, в среднем россияне планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тысяч рублей без покупки подарков. Самые большие траты на праздники запланировали жители Москвы (23,2 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (20,4 тыс.).

Москва, Наталья Рязанова

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