Коллекторам запретили обманывать и молчать в разговорах с должниками

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала рекомендации для взыскателей долгов. В частности, коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов, сообщать должникам ложные сведения, а молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению.

Правила взаимодействия взыскателей с должниками были ужесточены в России 1 июля 2021 года. Приставы впервые с момента принятия закона о взыскании долгов с физических лиц (230-ФЗ) раскрыли, как должны трактоваться спорные аспекты, а какие поступки взыскателей будут считаться нарушением закона, передает РБК.

Так закон не дает понимания, сколько должен длиться звонок должнику, чтобы считать его состоявшимся и применять ограничения на количество звонков в сутки. В ФССП предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд, когда у должника была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе. Если же заемщик бросил трубку, разговор все равно состоялся, так как «за должником необходимо сохранять право не поддерживать диалог с кредитором».

При этом использование коллекторами автодозвона будет считаться психологическим давлением на клиентов и нарушением закона. По мнению ФССП, психологическим давлением также можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.

Кроме того, приставы не рекомендуют злоупотреблять роботами. Поскольку современные автоинформаторы уже могут поддерживать разные сценарии диалога, их общение с должниками должно приравниваться к телефонным разговорам, уверены в службе.

Обманывать собеседника приставы также не рекомендуют. Введением в заблуждение в ФССП предлагают считать, например, сообщение должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег или требование вернуть определенную сумму к дате, которая не фигурирует в договоре.

Москва, Зоя Осколкова

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