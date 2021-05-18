Госдума одобрила полумиллионные штрафы за угрозы должникам

Госдума РФ одобрила введение штрафа до 500 тыс. рублей за угрозы в адрес должников и привлечение к ответственности банков. Депутаты приняли законопроект во втором, основном чтении, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Для юридических лиц размер штрафов повысят: от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (в настоящее время от 20 тыс. до 200 тыс. рублей). В качестве альтернативы возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – сообщили в Госдуме.

Наказание для должностных лиц банков тоже вырастет: вместо 10-100 тыс. рублей штрафы составят 20-200 тыс. рублей.

Также, за угрозы должникам будут отвечать и банки. Ранее суды не могли считать кредитные организации ответчиками по подобным делам, хотя те и допускали нарушения закона.

«В территориальные органы ФССП России регулярно поступают обращения о нарушении кредитными организациями норм закона. В 2017-2019 годах судами в отношении кредитных организаций рассмотрено 102 административных дела. Отказано в привлечении к административной ответственности по 79 делам», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ внесло проект в Госдуму в июле 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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