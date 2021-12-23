Четверть россиян готовы уехать в столицы ради зарплаты и должностей

Каждый четвертый (24%) опрошенный работоспособный россиянин планирует в 2022 году переехать в столичный регион. Почти половина респондентов рассчитывает на большую зарплату.

Порядка 58% опрошенных выбрали для переезда Москву, 42% – Санкт-Петербург. Только 12% уже получили приглашения на работу, 37% – в процессе удаленного поиска, а 45% планируют искать место уже после переезда. Опрошенные готовы вернуться домой, если не найдут высокую зарплату (46%), место работы (29%), жилье (18%), или компании не предложат выгодные условия переезда (7%).

Опрошенные россиян считают, что в столичном регионе у них больше шансов на большую зарплату (49%), карьерный рост (10%), место в известной компании (8%) и новый опыт в управлении (3%). Четверть респондентов хотят покинуть свой регион, потому что не видят перспектив для карьеры.

Более половины (51%) ждут, что их доход вырастет на 50% и более, 36% планируют получать на 30-50% больше. Еще 11% – на 20-30%, а 2% – на 15-20%, приводит ТАСС данные опроса сервиса «Зарплата.ру».

Опрос проведен 13-17 декабря среди 2,6 тыс. жителей российских регионов.

Примечательно, что 60% жителей Москвы и Петербурга готовы уехать в регионы ради работы. Больше всего их привлекают черноморское побережье и сибирские города. 28% опрошенных готовы покинуть столичный регион навсегда, а треть – на три года и меньше. Опрос проведен сервисом «Зарплата.ру» среди 1700 жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Новый День», 82% россиян готовы к переезду в другой город ради увеличения заработка. Высокой считается зарплата в 120-130 тыс. рублей в месяц. 61% респондентов уверены, что такой доход возможен в Москве.

Москва, Наталья Рязанова

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