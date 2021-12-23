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Четверг, 23 декабря 2021, 16:04 мск

Новости Общество

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Путин поблагодарил Деда Мороза за кресло президента

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Деда Мороза за свое президентство. И пожелал каждому россиянину исполнения желаний.

Во время ежегодной пресс-конференции президенту РФ задали предновогодний вопрос о его отношениях со сказочным волшебником. Путин назвал их «благообразными».

«Я благодарен Деду Морозу, что могу встречаться с вами в том качестве, в котором сейчас нахожусь. И благодарен российскому народу, который доверил мне эту высокую должность», – с улыбкой сказал Владимир Путин. Трансляция велась на сайте Общественного телевидения России.

Продолжив тему наступающего Нового года, глава государства пожелал всем присутствующим исполнения желаний.

«Надеюсь, Дед Мороз будет сопровождать всех и каждого не только подарками. Что он порадует осуществлением планов и надежд всю страну и каждого гражданина в отдельности».

Ранее профессиональный Дед Мороз рассказал, что можно убедить в существовании сказки даже самого продвинутого ребенка.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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