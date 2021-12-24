Почти половина россиян не верит в улучшение экономики в 2022 году

Почти половина (43%) опрошенных россиян не верит, что в новом году экономическая ситуация в стране изменится. Только каждый пятый (21%) верит в ее улучшение, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В декабре прошлого года оптимистично настроенных респондентов была почти треть – 28%. Доля ожидающих ухудшения экономической ситуации изменилась незначительно: 22% в этом году против 23% – в прошлом. 34% опрошенных считают, что в новом году безработица вырастет (42% было в 2020 году), 13% – что уменьшится (19% в 2020 году). В повышение качества жизни верят 17% (22% в прошлом году) и не верят 26% (27%).

Порядка 39% опрошенных ждут от наступающего года улучшений лично для себя. Позитивные ожидания связаны для них с ростом доходов, новой работой и с окончанием эпидемии коронавируса. При этом, в прошлом году таких ответов было 50%. Доля пессимистично настроенных респондентов почти не изменилась: 11% в этом году, 12% – в прошлом.

Поквартирный опрос проведен 10-12 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Изменение экономической ситуации можно проследить по планам россиян на 13-ю зарплату. В текущем году 20% ожидающих годовую премию планируют расплатиться ею с долгами. В прошлом году только 14% опрошенных готовы были оплатить премией банковский кредит или частный долг.

Москва, Наталья Рязанова

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