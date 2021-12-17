Каждый пятый россиянин отдаст новогоднюю премию за долги

Порядка 20% ожидающих «13-ю зарплату» из опрошенных россиян планируют расплатиться ею с долгами. В прошлом году только 14% опрошенных готовы были оплатить премией банковский кредит или частный долг.

Еще 12% из рассчитывающих на «13-ю зарплату» россиян планируют использовать эти деньги для инвестиций. 11% респондентов намерены потратить годовую премию на отдых или на семью. Каждый десятый ждет премию, чтобы купить подарки, и только 7% опрошенных используют эти деньги на ремонт или покупку мебели, приводит «Интерфакс» данные портала SuperJob.ru.

Опрос был проведен Исследовательским центром портала 1-15 декабря среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет в 382 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах. Все опрошенные представляют экономически активное население России и рассчитывают на получение годовой премии.

Как сообщал «Новый День», больше трети месячного дохода россияне тратят на обслуживание кредитов. А долговая нагрузка россиян все растет: на конец октября она увеличилась с 27 до 35%. С сентября по ноябрь россияне обновляли рекорд по оформлению кредитных карт банков.

В итоге порядка восьми миллионов россиян рискуют заграничным отпуском из-за долгов. Каждый 6-й заемщик не сможет выехать за границу.

Москва, Наталья Рязанова

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