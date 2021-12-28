Жириновский предложил отменить новогодние каникулы в счет отпуска

Новогодние выходные стали периодом не только простоя в экономике, но и скачка смертности, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил отменить общероссийские каникулы и предоставить россиянам дополнительные дни отпуска.

«Вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15. Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Так чего хорошего в этих каникулах?» – приводит слова политика РИА «Новости».

Дополнительные дни отпуска россияне смогли бы использовать в любой период по желанию или добавлять себе по одному выходному каждую вторую рабочую неделю. Это также спасло бы экономику России от потерь в связи со всеобщими каникулами.

Жириновский отметил, что из-за недоступности новогодних развлечений для некоторых граждан россияне предпочитают оставаться дома и выпивать. Поэтому в период каникул случается экстремальный скачок смертности.

«10 дней новогоднего «локдауна» провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п.», – добавил лидер ЛДПР.

Ранее опрос показал, что только половина россиян довольна долгими выходными после Нового года. 17% хотели бы укоротить новогодние каникулы, а для 25% продолжительность каникул не важна.

Москва, Наталья Рязанова

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