Минтруд придумал способ искать нуждающихся россиян

Власти начнут сами искать россиян, которым нужна соцподдержка. Ведомства будут использовать информацию из электронных баз данных. В Минтруде РФ составили соответствующий порядок, который планируется ввести в действие с 1 января 2023 года.

Согласно документу, Федеральная налоговая служба каждый день будет отправлять в Пенсионный фонд сведения о бедных россиянах и их родственных связях. Сотрудники ПФР поднимут собственные данные о том, получает ли гражданин меры поддержки.

Если на одного члена семьи придется доход ниже прожиточного минимума, ПФР запросит данные у других ведомств для комплексной оценки. После этого россиянам, отвечающим требованиям для выплаты пособия, предложат стать получателем мер соцподдержки, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Сейчас граждане должны сами оценить свой уровень дохода перед обращением за поддержкой в госорганы.

Как сообщал «Новый День», 11 мая вступил в силу закон об автоматическом назначении ряда выплат региональными службами и ведомствами. Чиновники в регионах получили право использовать в работе данные ЕГИССО и назначать пособия без заявления от граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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