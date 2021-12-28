Россияне стали больше ценить нематериальные подарки

Нематериальные подарки набирают популярность в России на фоне пандемии и дефицита впечатлений. Треть опрошенных россиян мечтают о путешествии в качестве подарка на Новый год, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование онлайн-магазина Ozon.

«Мы видим отложенный спрос из-за того, что часть привычных впечатлений люди не могли получить из-за пандемии. Путешествия в дефиците – популярным подарком становятся сертификаты с открытой датой или на проживание не в высокий сезон», – пояснила доцент НИУ ВШЭ, куратор магистратуры «Экономика впечатлений» Наталия Белякова.

Кроме заграничных вояжей, россияне готовы совершить и ментальное путешествие. Все популярнее сертификаты на арт-уик-энды, кулинарные мастер-классы с блюдами других стран.

«Мы наблюдаем взрыв коучинга в самых разных его проявлениях. Сертификат на коуч-сопровождение – звучит злободневно, часто стоит недорого. Коуч-сессия неплохо продается в качестве подарка – свежая альтернатива тренировке по йоге», – рассказала эксперт.

Она попросила россиян остерегаться «продавцов воздуха» и проверять организаторов курсом и мастер-классов перед покупкой сертификата.

Ранее опрос показал, что самые желанные подарки – это деньги (30%), электроника (18%) и смартфоны (18%), косметика и парфюмерия (16%), путешествия (15%). При выборе подарка россияне чаще всего обращают внимание на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и внешний вид (23%).

Москва, Наталья Рязанова

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