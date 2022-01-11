Россияне на каникулах ходили по музеям и стоматологам

Россияне потратили на развлечения на 57% больше, чем в прошлые новогодние каникулы. Вторым по росту расходов оказались услуги стоматологов – за них россияне заплатили на 35% больше, чем годом ранее.

Самый большой рост продаж с 1 по 9 января 2022 года показала сфера развлечений: музеи, выставки. На втором месте оказались услуги стоматологов, а на третьем – покупки в заведениях быстрого питания. В этой сфере траты россиян выросли на 27% за год, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Средний чек заметнее всего вырос в фаст-фуде – на 28%. За один визит к стоматологу россияне в среднем платили на 23% больше, в музеи – на 21%, в кино – на 8%.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, самыми популярными покупками в интернет-магазинах стали смартфоны, беспроводные наушники, детские товары и продукты. Покупательский спрос во время каникул традиционо вырос в 2-2,5 раза.

Напомним, большинство россиян планировали отпраздновать Новый год в рамка обычной зарплаты, 26% отложили деньги заранее, 19% планировали обойтись без трат, а 6% готовы были влезть в долги ради ярких впечатлений. Только 15% намеревались потратить заначку на поездки во время каникул, еще 7% – на развлечения.

Москва, Наталья Рязанова

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