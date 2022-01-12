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Среда, 12 января 2022, 13:37 мск

Новости Общество

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Путин поручил повысить пенсии на 8,6%

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести индексацию пенсий выше уровня инфляции. В ближайшее время выплаты пенсионерам повысят на 8,6%, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что запланированное повышение пенсий на 5,9% не позволят россиянам покрыть расходы, связанные с уровнем инфляции в 2021 году.

«Предлагаю проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% – с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент поручил кабмину принять нужные решения «в самое ближайшее время».

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что договоренность индексировать пенсии выше уровня инфляции будет выполнена. «Мы обязательно это сделаем», – сказал глава государства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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