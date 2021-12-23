«Обещания надо выполнять…» Путин о перспективах повышения пенсии на уровень фактической инфляции

Правительство РФ должно выполнять свои обещания и индексировать пенсии на уровень фактической инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли компенсация пенсионерам за утвержденную на будущий год индексацию пенсий в 5,9%, так как реальный рост цен гораздо выше.

«Да, я с вами полностью согласен, и мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет (индексация пенсий на уровень фактической инфляции). До сих пор нам, в целом, удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», – ответил президент.

Глава государства также сообщил о планах выровнять доходы работников силового блока. «В следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять там доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», – заключил Путин.

Согласно официальным данным, в бюджете индексация пенсий предусмотрена на уровень инфляции в 5,9%. По предварительным данным, по итогам 2021 года средний рост в России цен может составить 8%.

Москва, Мария Соколова

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