Минтруд подсчитал удаленных работников в регионах

Порядка 5% россиян работают удаленно, и большая их часть проживает в обеих столицах и Подмосковье, рассказал Минтруд со ссылкой на данные мониторинга портала «Работа в России».

В конце ноября 2020 года на удаленке работали 3,7 млн россиян, т.е. 6,5% трудоспособного населения страны. На 10 января 2022 года доля занятых удаленно снизилась до 5%. Чаще всего удаленный режим используют в сферах финансов, образования, разработки ПО и логистики пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

«В топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области», – цитируют министерство «Известия».

Ранее Минтруд отметил, что россияне не спешат возвращаться с удаленки несмотря на послабление антиковидных мер в ряде регионов. В Совфеде увидели плюсы удаленного режима в непрерывной занятости женщин с детьми, людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий.

Москва, Наталья Рязанова

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