В России средний возраст материнства вырос до 29 лет

За последние 10 лет в России средний возраст материнства увеличился до 29 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на сессии «Стратегия социального развития России: среднесрочные приоритеты» Гайдаровского форума.

«Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений», – цитирует министра ТАСС.

Глава Минтруда добавил, такие же тренды наблюдаются и в западных странах.

В октябре заместитель министра труда Елена Мухтиярова заявила, что средний возраст рождения ребенка у женщины в России составляет 28 лет. По ее словам, молодые россиянки ориентированы на рождение детей, но возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту.

Москва, Зоя Осколкова

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