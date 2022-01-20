Госдума утвердила поправки об индексации пенсий на 8,6%

Госдума во втором и третьем чтении единогласно одобрила поправки в законодательство, согласно которым страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года.

Решение коснется 30,8 млн россиян – неработающих получателей страховых пенсий и обойдется федеральной казне в дополнительные 172,8 млрд рублей. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

Член думского комитета по труду Светлана Бессараб сообщила в ходе пленарного заседания, что пенсии в повышенном размере начнут выплачивать с февраля. За январь пенсионеры получат докомпенсацию к уже полученной пенсии, пояснила она.

Напомним, 12 января президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Как отметил глава государства, запланированное повышение пенсий на 5,9% не позволит покрыть людям расходы, связанные с повышенной инфляцией 2021 года. В связи с этим он предложил проиндексировать пенсии на 8,6% «с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет».

Москва, Наталья Петрова

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