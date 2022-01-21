Две трети россиян боятся подхватить Covid-19 и одобряют антиковидные меры

Более половины (60%) опрошенных россиян считают принятые властями антиковидные меры достаточными и даже избыточными. Столько же респондентов уверены, что правительство действует адекватно сложившейся ситуации, следует из данных исследования ВЦИОМ.

Порядка 34% опрошенных считают принятые в стране антиковидные меры недостаточными. Столько же уверены, что введенные ограничения неэффективны, а 36% – неадекватными ситуации. При этом почти две трети (62%) респондентов боятся, что сами или кто-то из близких подхватит коронавирус.

Установленные ограничения никак не повлияли на жизнь и планы 42% опрошенных, на планах еще 39% они сказались незначительно. А вот планы 18% респондентов заметно пострадали из-за антиковидных мер.

Каждый пятый (21%) испытывает неудобства из-за введения QR-кодов, 19% – из-за ношения масок, перчаток и дистанцирования, каждый десятый – из-за принудительной вакцинации. Закрытие границ негативно оценили только 8% опрошенных, запрет на посещение общественных мест – 7%.

Опрос проведен 14, 16, 19 января методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

На 21 января в России зарегистрирован рекордный суточный прирост больных коронавирусом – 49 513 человек. Днем ранее показатель был на 10 тыс. больных меньше.

Москва, Наталья Рязанова

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