Путин поручил повысить военные пенсии

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проиндексировать пенсий военных пенсионеров и приравненным к ним лиц на 8,6% с 1 января 2022 года. Заявление об этом прозвучало на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Ранее поднять пенсии военным пенсионерам планировалось на 4% с 1 октября текущего года.

Путин напомнил, что ранее было принято решение об индексации пенсий гражданских пенсионеров на 8,6% с 1 января этого года. «Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур», – сказал глава государства, добавив, что «в целом это порядка 2 миллионов 600 тысяч человек».

Путин поручил правительству пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией, сообщается на сайте Кремля.

Накануне Госдума утвердила поправки в законодательство, согласно которым страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года. Решение коснется 30,8 млн россиян – неработающих получателей страховых пенсий. На это потребуется дополнительно 172,8 млрд рублей из федеральной казны. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году составит 18 984 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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