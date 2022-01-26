США задолжали ООН около миллиардов долларов

Соединенные штаты являются самым крупным должником в бюджеты Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при организации.

«В бюджетной сфере – на фоне заявленных успехов делегации США – хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН», – отмечается в заявлении миссии РФ.

Так российские дипломаты ответили на релиз постпредства США, в котором говорилось об «американском лидерстве в ООН в первый год президентства Джо Байдена». Россияне также указали на затягивание оплаты и масштабы задолженности, которая составляет около 1 млрд долларов ежегодно. Все это привносит немало трудностей в работу секретариата ООН.

Кроме того, постпредство РФ напомнило про «нелегитимные односторонние санкции» в отношении некоторых развивающихся стран. Ограничения создают препятствия для оплаты этими государствами своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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