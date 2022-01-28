Все школы Бурятии переводят на дистанционное обучение из-за Covid-19

В Бурятии все школы переходят на дистанционное обучение с 31 января на две недели. Власти приняли это решение в связи с ростом заболеваемости Covid-19. В очном формате обучение продолжат только учащиеся девятых и 11-х классов. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Госпитализация детей с коронавирусом в республике за последнюю неделю увеличилась в три раза. На сегодняшний день в стационарах региона проходят лечение от ковида 152 ребенка, отмечается в сообщении.

Помимо этого, в Бурятии с 28 января по 13 февраля приостанавливается работа компьютерных клубов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Накануне власти Новосибирской области сообщили о переводе на дистанционное обучение всех школьников с 31 января из-за распространения омикрона-штамма коронавируса.

Сегодня оперштаб Тюменской области принял решение о переводе всех школ региона на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля в связи с ухудшение эпидситуации по Covid-19.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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