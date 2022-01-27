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Вакцинация детей началась

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Четверг, 27 января 2022, 08:52 мск

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В Новосибирской области школьников переведут на дистант из-за «омикрона»

Власти Новосибирской области сообщили о переводе на дистанционное обучение всех школьников с 31 января. Поводом для введения дополнительных мер стало распространение штамма «омикрон».

Новый вариант коронавируса появился в Новосибирской области, он более активно распространяется среди детей. «Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», – сказал губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, карантин будет «дифференцированным». Младшие классы уйдут на двухнедельные каникулы, старшие школьники будут обучаться дистанционно. «В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование», – рассказал Травников.

Губернатор добавил, что школы с малым количеством учеников будут переводить на удаленку в случае появления в них очагов заболевания.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Сибирь, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,