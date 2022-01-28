Депутаты Госдумы подготовили проект о полном запрете на суррогатное материнство

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов передать законопроект о полном запрете суррогатного материнства на рассмотрение в осеннюю сессию. Документ предлагает россиянкам, не ставшим мамами, воспользоваться другими способами завести семью.

«(Предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ – дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке. Мы можем в весеннюю сессию не пройти. В осеннюю», – описала перспективы инициативы глава думского комитета Нина Останина (цитата по РИА «Новости»).

По ее словам, Общественная палата и Патриаршая комиссия по вопросам семьи проявили большой интерес к законопроекту.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий иностранцам прибегать к услугам российских суррогатных матерей. Документ может пройти первое чтение уже в февральскую сессию.

Москва, Наталья Рязанова

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